الصين أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان ومدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

أطلقت بكين اسم "السيف المشترك على هذه المناورات التي نددت بها تايوان. ودعت الولايات المتحدة، من جهتها، بكين إلى "ضبط النفس".

كشفت الصين أنّ طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان، اليوم الإثنين، موضحة أنّ حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضاً في المناورات الجارية قرب الجزيرة، في وقت أبحرت مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي.

وأفادت محطة "سي سي تي في" الحكومية الصينية، أنّ "أسراباً عدة من المقاتلات من طراز إتش-6 كاي تحمل الذخيرة الحيّة... نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان"، فيما قالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني، في بيان، إنّ حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضاً "في مناورات اليوم".

أطلقت بكين اسم "السيف المشترك على هذه المناورات التي نددت بها تايوان. ودعت الولايات المتحدة، من جهتها، بكين إلى "ضبط النفس".

ويتمثل هدف المناورات في محاكاة "تطويق كامل" للجزيرة، التي يقطنها 23 مليون نسمة، وتطالب بكين بالسيادة عليها. وأرسلت الصين طائرات وسفناً وقوات إلى "البحر والمجال الجوي" حول الجزيرة بحسب ما قاله الجيش.

وفي نفس السياق، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "رصدت 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الإثنين"، وأضافت أنّ "39 طائرة من بين هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط الذي يمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين ودخلت مناطق الدفاع الجوي لتايوان".

من جانبها، قالت البحرية الأميركية إنّ المدمرة "ميليوس" التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي اليوم الإثنين في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.

وقالت البحرية الأميركية إنّ العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي. وأضافت في بيان أنّ "عملية حرية الملاحة هذه تدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر".

في المقابل، نددت الصين الإثنين "بتوغل" مدمرة أميركية في قطاع ضمن بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد إعلان البحرية الأميركية أن السفنية "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".