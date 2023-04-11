مصر وروسيا تنفيان صحة تقرير أمريكي عن تصنيع صواريخ لموسكو

وأضاف أحمد أبو زيد،: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".

نفت كل من مصر وروسيا، اليوم الثلاثاء، ما جاء في وثائق أميركية مسربة بشأن تخطيط الحكومة المصرية لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن "موقف مصر منذ البداية يستند إلى عدم المشاركة في الأزمة الروسية الأوكرانية والمحافظة على مسافة متساوية بين الجانبين".

وأضاف أحمد أبو زيد،: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".

بدورها، نقلت وكالة "تاس" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله، يوم الثلاثاء، إن "التقارير الإعلامية الغربية الأخيرة التي تفيد بأن مصر تآمرت لتزويد روسيا سرا بالصواريخ تبدو مجرد كذبة أخرى".

وذكر بيسكوف للصحفيين: "يبدو أن هذا هو أحدث كذبة، وهو أمر تعاملنا معه كثيرا مؤخرا. هذه هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع مثل هذه التقارير".

وكانت وثيقة استخباراتية أميركية مسربة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الإثنين، قد كشفت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من كبار المسؤولين العسكريين المصريين، في الفترة السابقة، إنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا.

وأضافت الوثيقة المسربة، المؤرخة بـ17 فبراير/ شباط 2023، محادثات بين الرئيس المصري وكبار المسؤولين العسكريين في بلاده، تشير إلى خطة لتزويد روسيا بقذائف مدفعية وذخائر. وبحسب الوثيقة، فقد طلب السيسي من المسؤولين الحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب".

وتصف الوثيقة إصدار السيسي تعليمات وإخبار شخص يشار إليه فقط باسم صلاح الدين أنه يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات موجهة للجيش المصري، وتقول الصحيفة إن صلاح الدين هو على الأرجح محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ونقلت الوثيقة عن صلاح الدين قوله إنه "سيأمر موظفيه بالعمل بنظام الورديات إذا لزم الأمر لأنه أقل ما يمكن أن تفعله مصر لرد الجميل لروسيا"، مقابل المساعدة في وقت سابق، ولا توضح الوثيقة ما هي المساعدة الروسية السابقة.

ونقلت الوثيقة المسربة عن صلاح الدين قوله إن الروس أخبروه أنهم على استعداد "لشراء أي شيء".