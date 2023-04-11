رئيس الوزراء الإسرائيلي يرسل تعازيه إلى نظيرته الإيطالية في مقتل باريني

وأوضح الزعيمان خلال المحادثة أن إسرائيل وإيطاليا "ستستمران في التعاون في الكفاح الحازم والصلب ضد التطرف".

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني وأعرب عن تعازيه نيابة عن جميع مواطني إسرائيل في وفاة أليساندرو فاريني، الذي قُتل خلال هجوم دهس في إسرائيل يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الزعيمان خلال المحادثة أن إسرائيل وإيطاليا "ستستمران في التعاون في الكفاح الحازم والصلب ضد التطرف".

في وقت سابق الثلاثاء ، أعيد جثمان أليساندرو باريني إلى إيطاليا بحضور السفير الإيطالي لدى إسرائيل.

وأكد معهد الطب الشرعي، الأحد، أن السائح الإيطالي لم يصب بأية أعيرة نارية ، بعد أن زعمت وسائل إعلام إيطالية أنه تم العثور على رصاصة خلال فحص مقطعي لجسم باريني.