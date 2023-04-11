زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يلتقي بقادة يهود في نيويورك

وخاطب لبيد القادة اليهود في نيويورك مؤكداً على "أهمية القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين"

التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أمس الإثنين، بزعماء يهود أمريكيين في نيويورك، وذلك في إطار رحلة إلى الولايات المتحدة تهدف إلى استعادة العلاقات وسط نقاش حول الإصلاح القضائي الذي يقسم الأمة.

وتم تنظيم الاجتماع من قبل الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية في مقر UJA-Federation of New York في مانهاتن، وضم قادة الجماعات اليهودية الرئيسية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأمريكية ومؤتمر رؤساء أمريكا الجنوبية.

وأظهر لبيد نفسه كمعارض قوي لتشريع الإصلاح القضائي الذي اقترحه الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي خلفه كرئيس وزراء إسرائيل في أواخر العام الماضي. حيث شجع على الاحتجاجات الجماهيرية والإضراب العام الذي شل البلاد ودفع نتنياهو إلى تعليق العملية التشريعية حتى افتتاح الدورة البرلمانية الصيفية في 30 أبريل/نيسان.

كما دخل العديد من قادة الجالية اليهودية في أمريكا الشمالية النقاش الداخلي الإسرائيلي، معربين عن مخاوفهم الخاصة.

وخاطب لبيد القادة اليهود في نيويورك مؤكداً على "أهمية القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين". وشدد على أن "الشراكة الإسرائيلية الأمريكية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى". وحث كبار المسؤولين على "عدم التخلي عن الدولة اليهودية"، قائلاً "الحكومات تأتي وتذهب، لكن الدولة هنا لتبقى".

وقالت رئيسة الاتحاد اليهودي لأمريكا الشمالية جولي بلات: "لقد أعربنا عن أقوى تشجيع ممكن لنا بأن يبذل كل جانب قصارى جهده للبحث عن حل وسط بشأن الإصلاح القضائي".