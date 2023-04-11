تقرير: بعد تسريبات الملفات السرية،البيبت الأبيض بعث رسالة تهدئة الى إسرائيل

جاء هذا على ضوء الملفات السرية التي سربت من البنتاغون وتطرقت الى سلسلة من حلفاء واشنطن

بعثت الولايات المتحدة رسائل تهدئة الى إسرائيل بخصوص التسريبات لملفات الاستخبارات السرية للبنتاغون والتي تطرقت الى سلسلة من حلفاء الولايات المتحدة وبينهم إسرائيل.

ونقل مسؤولون إسرائيليون لموقع "والا" أن التوجه قامت به الولايات المتحدة في إطار ديبلوماسية أوسع لإدارة بايدن في أنحاء العالم لتقليص الضرر السياسي الذي وقع نتيجة تسرب الملفات الأكثر سرية. وكانت إسرائيل إحدى الدول التي تلقت رسائل تهدئة من هذا القبيل، خصوصا على ضوء حقيقة إنها إحدى حلفاء واشنطن المركزيين في مجال التعاون العسكري والاستخباراتي.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن رسائل التهدئة نقلت من الولايات المتحدة الى إسرائيل من خلال عدة قنوات مختلفة، وقال أحد المصادر الاسرائيلية إن مسؤولين في البنتاغون تحدثوا مع نظرائهم في وزارة الأمن ، وشددوا على التزامهم بالعلاقات الأمنية بين البلدين، وأشاروا الى فتح تحقيق وطلبوا من إسرائيل عدم المبالغة بالرد على التسريبات.

مصدر إسرائيلي آخر قال إن المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية توجهوا الى نظرائهم في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وحاولوا تهدئة الوضع وشددوا على وجود تحقيق يهدف الى ايجاد مصدر التسريب.

أحد الملفات السرية التي سربت ونشرت في عدة وسائل اعلامية أمريكية كان التطرق عموما الى اسرائيل بكل ما يتعلق على مايبدو بتدخل جهات من الموساد بالاحتجاجات ضد الثورة القانونية، وهو ما نفاه جهاز الموساد وديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية واصفينه بالكاذب.

أثار التسريب إحراجا كبيرا لإدارة بايدن لأنه أظهر بأن الولايات المتحدة تتجسس على ما يبدو ضد إسرائيل، والتي تعتبر أحد حلفائها المركزيين في العالم، كما أظهر التسريب وجود اختراق امني كبير في وزارة الدفاع الأمريكية ومجتمع الاستخبارات الأمريكي ومن الممكن أن يكون له تأثير على التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة وتعريض أسرار تتشارك بها إسرائيل مع الولايات المتحدة للخطر.

الولايات المتحدة لم تعقب على كافة هذه الادعاءات ، فيما أعلنت وزارة الخارجية بوقت سابق أن إدارة بايدن تجري مباحثات على أعلى مستوى مع حلفائها وشركاء الولايات المتحدة حول الملفات المسربة.

وبحسب مسوؤلين إسرائيليين ،المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية ايال زامير سيزور واشنطن الخميس ومن المتوقع أن يناقش تأثير التسريبات مع نظرائه في وزارة الدفاع الأمريكية.