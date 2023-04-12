مسؤول أذربيجاني لـ i24NEWS: "قرار فتح السفارة يعكس نتائج التطور في علاقاتنا على مدى عقود"

شدد أميربايوف على أهمية الدبلوماسية مع إيران، وقال: "بالنسبة لنا ، من المهم أن تظل إيران ، وهي جارة مهمة من حيث الحجم والتاريخ ، جارة جيدة".

أشاد المبعوث الأذربيجاني الخاص إلشين أميربايوف، في مقابلة على i24NEWS مع كريستيان مالارد، أمس الثلاثاء، بافتتاح سفارة جديدة في إسرائيل، وقال: "أولا وقبل كل شيء، إسرائيل شريك استراتيجي مهم جدا لأذربيجان". إنها صديقة لأذربيجان. أعتقد أن قرار فتح سفارة يعكس نتائج التطور في علاقاتنا على مدى عقود ".

بينما تتحسن العلاقات الإسرائيلية، شدد أميربايوف على أهمية الدبلوماسية مع إيران، وقال: "بالنسبة لنا ، من المهم أن تظل إيران ، وهي جارة مهمة من حيث الحجم والتاريخ ، جارة جيدة".

وأشار أمير بايوف إلى أن "ما بين 20 إلى 30 مليون إيراني من أصول أذربيجانية ، مما يجعل العلاقات اللائقة بين باكو وطهران ذات أهمية قصوى على الرغم من اختلاف وجهات النظر".

وأضاف "أهم شيء هو التزام الهدوء لتوفير الاستقرار في المنطقة".

وفيما يتعلق بالوضع في بلاده في أعقاب حرب ناغورني كاراباخ عام 2020، والتي استعادت باكو فيها مساحات شاسعة من الأراضي التي احتلها الأرمن في أوائل التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، قال إن أذربيجان تريد "إعادة بناء وإعادة تأهيل جميع المناطق التي استولت على أراضيها."

وقال إن "السلام يعتمد على إرادة البلدين"، مضيفًا أنه "لا بديل عن السلام".

ونفى أمير باييف المزاعم بأن حوالي 120 ألف أرمني يتعرضون لضغوط للعودة إلى أرمينيا"، مشيرًا إلى أنه "لا يعتقد أن هناك الكثير من الأرمن في المنطقة".

وقال: "لا يوجد حصار الآن" ، مشيرًا إلى أن "5000 سيارة وشاحنة ومركبات مختلفة تنقل المساعدات الإنسانية إلى منطقة كاراباخ".