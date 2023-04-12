البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي وولي العهد السعودي ناقشا ملفي إيران وحرب اليمن

تناول المجلس "المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين"

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، ناقشا خلاله ملف إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الثلاثاء، إن "السيد سوليفان وولي العهد السعودي ناقشا أيضاً التوجهات الأوسع نطاقا لوقف التصعيد في المنطقة، بينما شددا على ضرورة الحفاظ على قوة ردع للتهديدات من إيران ومناطق أخرى. وأعاد السيد سوليفان التأكيد على التزام الرئيس (جو) بايدن الثابت بضمان عدم حصول إيران أبداً على سلاح نووي".

وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء السعودي، بحث أمس الثلاثاء، مستجدات تنفيذ الاتفاق السعودي الإيراني بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016.

وبحسب الوكالة، جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، في قصر السلام بجدة غربي المملكة، وحضر الجلسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وتناول المجلس "المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين"، ناقش المجلس "التنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.

وكان قد التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعد ترقب نشأ عن اتفاق، كأنما ظهر إلى العلن بشكل مفاجئ ليعيد إلى السكة قطار العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وأفاد التلفزيون السعودي الخميس المنصوم بأن وزيري الخارجية السعودي والإيراني التقيا في العاصمة الصينية بكين في أو لقاء من نوعه بعد إعادة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية.

وحمل شهر آذار تطورات عالية الأهمية على مستوى العلاقات بين أكبر دولتين إسلاميتين في الشرق الأوسط إذ ظهر إلى العلن اتفاق مصالحة شبه ناضج تبعته تصريحات عن قرب إعادة افتتاح السفارات بين البلدين وتبادل السفراء. وبالرغم من التوجس من تعاظم الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة أعربت عن ترحيبها بالاتفاق الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة.