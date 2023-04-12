المغرب يقتني من الولايات المتحدة أنظمة صواريخ "هيمارس"

وتشمل الصفقة حسب لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، "بيع 18 راجمة صواريخ عالية الحركة، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع لأنظمة هيمارس الصاروخية للمغرب، في صفقة تبلغ قيمتها 524.2 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء.

وتشمل الصفقة حسب لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، "بيع 18 راجمة صواريخ عالية الحركة، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية، و36 نظام صواريخ متعدد الوجهات، و36 رأساً حربياً، و9 مركبات حربية متعددة الأغراض، وأسلحة أخرى".

وهيمارس هي راجمة صواريخ سريعة التنقل، تركب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة، وبمقدور هذه الأنظمة أن تحمل على متنها 6 قذائف نفاثة أو صاروخا باليستيا واحدا. وتضم حاوية المنظومة 6 مواسير متحكما فيها أوتوماتيكيا.

ويبلغ مدى إطلاق صواريخ “HIMARS” ثمانين كيلومترا.

وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد أبدت، في وقت سابق، اهتماما كبيرا بهذا النوع من الأسلحة نظرا للأدوار القتالية التي تتمتع بها.