تقرير: بوتين أقر باعتقال الصحفي في وول ستريت جورنال

"اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال يظهر أن بوتين يميل أكثر فأكثر نحو "المتشددين الذين يضغطون من أجل تعميق المواجهة مع واشنطن"

أفاد تقرير نشرته بلومبرج يوم الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين صادق بنفسه على نبأ اعتقال صحفي أمريكي بتهمة التجسس المزعومة.

نقلاً عن مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، قال التقرير إن اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش في 29 آذار/ مارس يظهر أن بوتين يميل أكثر فأكثر نحو "المتشددين الذين يضغطون من أجل تعميق المواجهة مع واشنطن".

ألقي القبض على غيرشكوفيتش في يكاترينبورغ، رابع أكبر مدينة في روسيا، والواقعة شرق جبال الأورال، أثناء تناوله الطعام في مطعم. كان يحقق في دور مجموعة فاغنر في الحرب في أوكرانيا، وفقًا لخبير العلاقات العامة المحلي ياروسلاف شيرشكوف، الذي كان مع غيرشكوفيتش وقت اعتقاله.

مجموعة فاغنر هي منظمة شبه عسكرية موالية لبوتين وتنشط في مناطق الصراع حول العالم، بما في ذلك إفريقيا وأوكرانيا.

وبحسب ما ورد تقوم المنظمة بتجنيد السجناء وكانت لها دور رئيسي في الهجمات الروسية الكبرى في أوكرانيا، بما في ذلك في باخموت في منطقة دونباس.

نفت صحيفة وول ستريت جورنال مزاعم روسيا بالتجسس، وأطلقت حملة تطالب بالإفراج عن غيرشكوفيتش. تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عائلة غيرشكوفيتش، وطمأنهم بأن إدارته تعمل من أجل إطلاق سراح الصحفي، الذي اعتبرته واشنطن "محتجزًا ظلماً".