منظمة حقوق الإنسان تتّهم السلطة الفلسطينية بعرقلة "عمل جمعيات المجتمع المدني"

وبحسب مهنّد كراجة فإنّ "تحرّك السلطة الفلسطينية لإسكات محامون من أجل العدالة يعكس توجّهها الأكبر نحو +تقليص حيّز منظمات المجتمع المدني"

انتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، مجدداً السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، بسبب العراقيل التي تعترض عمل جمعيات المجتمع المدني الفلسطيني، ولا سيما منظمة "محامون من أجل العدالة".

ورفضت السلطة الفلسطينية في آذار/مارس تجديد تسجيل مجموعة "محامون من أجل العدالة"، وتمثّل هذه مجموعة حقوقية التي تتعاون مع "هيومن رايتس ووتش" فلسطينيين تحتجزهم السلطة الفلسطينية وتتّهمها السلطة الفلسطينية بتلقّي تمويل أجنبي في انتهاك لوضعها القانوني.

بالنسبة لمدير منظمة "محامون من أجل العدالة"، مهنّد كراجة قوله فإنّ مجموعته "مسجّلة كمؤسّسة مدنيّة امتثالاً للقانون الفلسطيني الذي يحظر على المحامين ممارسة أيّ عمل غير التمثيل القانوني، بما يشمل ممارسة عمل مع منظمات غير ربحية".

وبحسب مهنّد كراجة فإنّ "تحرّك السلطة الفلسطينية لإسكات محامون من أجل العدالة يعكس توجّهها الأكبر نحو +تقليص حيّز منظمات المجتمع المدني وزيادة تمكين أجهزتها الأمنية".

وأعرب مهنّد كراجة عن قلقه من أنّه "بدون تسجيل صالح، لن تتمكّن محامون من أجل العدالة من الوصول إلى حساباتها المصرفية وقد تُغلَق مكاتبها ويُعتقل موظفوها"، وأضاف أنّ مجموعته "تقدّمت باستئناف في المحكمة الإدارية التابعة لمحكمة العدل العليا الفلسطينية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها، إنّه "طالما أنّ السلطة الفلسطينية تمنع المجموعات من ممارسة عمل يُركّز على انتهاكاتها، فإنّ دعواتها لحماية المجتمع المدني الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين ستظلّ جوفاء".