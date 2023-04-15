الصين ترفض تعيين موعد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين

بلينكن يزور فيتنام واليابان وسط توترات مع الصين

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، السبت، أن الصين ترفض السماح بزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والتي كانت مقررة في فبراير الماضي، في انتظار موقف إدارة الرئيس جو بايدن بشأن المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه فوق الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، بصدد إصدار تقريره بشأن المنطاد الذي تقول واشنطن إنه كان يتجسس على مواقع عسكرية أميركية، في حين تنفي بكين ذلك، وتقوله إنه منطاد لرصد الطقس "انحرف عن مساره بسبب الأحوال الجوية".

وأشارت المصادر، إلى أن الصين أبلغت الولايات المتحدة، بأنها "ليست مستعدة لإعادة جدولة رحلة بلينكن التي تم إلغائها في فبراير، بينما لا يزال من غير الواضح ما الذي ستفعله إدارة الرئيس جو بايدن بالتقرير".

وبحسب الصحيفة، فإن قضية المنطاد الصيني أثارت انقسامات داخل إدارة بايدن، حيث يريد بعض المسؤولين رفع السرية عن أدلة ترجح قيام المنطاد بأعمال تجسس، كما من المرجح أيضاً أن يضغط الكونجرس من أجل الإفراج عن استنتاجات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في نهاية الأسبوع إلى كلّ من فيتنام، حيث سيسعى لتعزيز العلاقات مع الدولة الشيوعية، واليابان، في جولة تأتي في خضمّ توترات مع الصين بشأن تايوان، بحسب ما أعلنت واشنطن الاثنين.

وسيتوقف بلينكن في هانوي قبل أن يتوجه لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كارويزاوا في اليابان. ويمتد الاجتماع من 16 إلى 18 أبريل، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

وتأتي زيارة بلينكن إلى آسيا وسط توترات مع الصين بشأن تايوان، علما بأن نائبة الرئيس كامالا هاريس سبق أن زارت هذا البلد.