الديمقراطيون يحثون بايدن على تقديم مساعدة مشروطة لإسرائيل

حثت مجموعة من 14 نائبا ديمقراطيا يوم الخميس إدارة بايدن على إجراء تغيير جوهري في نهجها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

حثت مجموعة من 14 نائبا ديمقراطيا يوم الخميس إدارة بايدن على إجراء تغيير جوهري في نهجها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، دعت المجموعة التي يقودها النائب جمال بومان والسيناتور بيرني ساندرز القادة إلى "إجراء تغيير في السياسة الأمريكية اعترافًا بتفاقم العنف واستمرار ضم الأراضي وإنكار الحقوق الفلسطيني".

J. Scott Applewhite/ AP من اليسار ، النائب رشيدة طليب ، د-ميشيغان ، النائب إلهان عمر ، نائب وزير العدل ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ، ديمقراطية في نيويورك ، والنائبة أيانا بريسلي ، د-ماساتشوستس ، خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول بواشنطن ، 15 يوليو 2019.

وأضاف الموقعون، ومن بينهم الممثلون أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب: "فقط من خلال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير المصير لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين، سنتمكن من تحقيق سلام دائم".

كما طلب المشرعون من إدارة بايدن ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في تمويل "مشاريع الاستيطان الإسرائيلية" وتحديد ما إذا كانت المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل تنتهك قانون مراقبة تصدير الأسلحة أو ما يسمى " قانون ليهي ".

ينص قانون مراقبة تصدير الأسلحة على أن الأسلحة الأمريكية تُباع فقط لأغراض الدفاع عن النفس المشروعة، بينما يحظر قانون "ليهي" استخدام الأموال الأمريكية لتجهيز أو تدريب القوات العسكرية الأجنبية المشتبه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب.

وجاء في نص الرسالة الى بايدن "نطلب من إدارتكم ضمان عدم استخدام أي مساعدات خارجية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك الأسلحة والمعدات لدعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي. نطلب منك ذلك الرد بخطة مفصلة حول كيفية تخطيط الإدارة لتحقيق هذا الهدف ".

ويقول النواب إنهم اعتبروا أن "المهمة غير الديمقراطية لهذه الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تفكيك سيادة القانون تشكل تهديدًا للإسرائيليين كما للفلسطينيين". في الماضي ، دعا ساندرز أكثر من مرة الولايات المتحدة إلى اشتراط مساعدتها لإسرائيل، بما في ذلك في فبراير\شباط الماضي.