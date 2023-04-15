دول عربية وغربية تدعو للتهدئة ووقف القتال في السودان

أصدرت مصر وقوى دولية ومنظمات إقليمية، السبت، بيانات تدعو للتهدئة وتحث على وقف إطلاق النار في السودان

أثارت الاشتباكات التي اندلعت في السودان حالة من القلق العربي والدولي خشية تدهور الأوضاع في البلاد، حيث شهدت العاصمة الخرطوم، صباح السبت، انفجارات وانتشار واسع للقوات وسط تبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأصدرت مصر وقوى دولية ومنظمات إقليمية، السبت، بيانات تدعو للتهدئة وتحث على وقف إطلاق النار في السودان، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: "تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

وطالبت الخارجية المصرية كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، ودعت المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.

AFP De la fumée s'élève au-dessus des bâtiments de Khartoum le 15 avril 2023, alors que des affrontements ont lieu dans la ville

وفي السياق، أعربت الخارجية القطرية، عن قلق الدوحة إزاء هذه التطورات، ودعت كافة الأطراف إلى وقف القتال فوراً وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

وعبرت الوزارة عن تطلع قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

كما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن قلقها من هذه التطورات، ودعت لضبط النفس وإنهاء الأزمة عبر الحوار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام)، بياناً قال إن السفارة الإماراتية في الخرطوم "تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتؤكد موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية".

وشدد البيان على "ضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة".

AFP أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة.

من جهتها، أعربت الكويت عن قلقها البالغ جراء هذه الاشتباكات، ودعت كافة الأطراف لوقف القتال بشكل فوري، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة، وتجاوز الخلاف بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، غرّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، معلقا على الأحداث في السودان، وكتب على "تويتر":"قلق للغاية بشأن التقارير عن تصاعد العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وأضاف بلينكن، أن الخارجية الأميركية على تواصل مع فريق السفارة في الخرطوم، داعيا كل الأطراف إلى وقف العنف فورا وتجنب مزيد من التصعيد.

من جهتها، دعت السفارة البريطانية في الخرطوم رعاياها في السودان إلى البقاء في منازلهم، وقالت إنها تراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات.

في نفس السياق، دعت السفارة الروسية في الخرطوم إلى وقف إطلاق النار في السودان، وقالت: "قلقون من تصاعد العنف في السودان، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

صرّح السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، أن موسكو تتوقع أن ينتقل الوضع خلال "الساعات القليلة المقبلة من المرحلة المسلحة إلى المرحلة التفاوضية"، وفق ما ذكرت وكالة "تاس".