الولايات المتحدة تعرض مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

وقالت الوزارة إن "القيادي عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، يعمل في مجلس الجهاد، وهو الجناح العسكري لحزب الله".

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال القيادي في جماعة حزب الله اللبنانية إبراهيم عقيل أو إدانته.

وقالت الوزارة إن "القيادي عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، يعمل في مجلس الجهاد، وهو الجناح العسكري لحزب الله".

جاء الإعلان عن تقديم هذه المكافاة بمناسبة الذكرى 40 لتفجير حزب الله للسفارة الأمريكية في بيروت.

ومن جانب آخر، أحيت السفارة الأميركية في بيروت، اليوم الثلاثاء، الذكرى 40 لتفجير مبنى السفارة في 18 أبريل/نيسان 1983، حيث هاجم المنفذ السفارة، ما أسفر عن مقتل 63 شخصًا، من بينهم 52 موظفًا لبنانيًا وأميركيًا.