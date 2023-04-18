تقرير: الولايات المتحدة تستعد لبيع معدات لتركيا لتحديث مقاتلات إف-16

قالت المصادر إن وزارة الخارجية الأمريكية قد ترسل الإخطار الرسمي بعملية البيع الأصغر التي تشمل أجهزة رادار وإلكترونيات الطيران

أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد للمضي قدما في بيع حزمة تحديث لأسطول تركيا من مقاتلات إف-16، بعد أن وافق رؤساء لجان بالكونغرس الأمريكي بشكل غير رسمي على البيع.

وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الأمريكية قد ترسل الإخطار الرسمي بعملية البيع الأصغر التي تشمل أجهزة رادار وإلكترونيات الطيران في وقت مبكر للغاية قد يكون في غضون ساعات.

وإذا أقر الكونغرس عملية البيع الأصغر تلك عبر إجراءات الموافقة الرسمية، ستمثل الحزمة أول عملية بيع عسكرية مهمة لتركيا يوافق عليها الكونغرس منذ سنوات.

لكن اتفاقا أكبر تطالب فيه تركيا، بشراء طائرات إف-16 بمليارات الدولارات، مازال مجهول المصير في غمرة معارضة مستمرة في الكونغرس.