الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى بولندا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 80 لتمرّد غيتو وارسو

سيزور رئيس الدولة الإسرائيلي المخبأ السابق لزعيم الثورة مردخاي أنيليفيتش.

توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إلى بولندا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين لما يعرف بتمرد غيتو وارسو، إلى جانب نظيريه الألماني والبولندي.

وقال مكتب الرئيس، إن الرئيس إسحاق هرتسوغ سيعقد "اجتماعا سياسيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا" قبل الحضور للحفل الرئيسي في متحف تاريخ اليهودية في وارسو حيث سيلقي كلمة. ومن المقرر أن يلتقي بعد ذلك برئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي.

وبعد المراسم، التي سيحضرها الناجون من المحرقة وأحفاد المقاتلين الذين شاركوا في الانتفاضة، سيزور رئيس الدولة الإسرائيلي المخبأ السابق لزعيم الثورة مردخاي أنيليفيتش.

وبعد ذلك سيذهب إلى احتفال تنظمه الجالية اليهودية في وارسو في كنيس نوزيك، قبل أن يختتم زيارته بلقاء الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

كانت انتفاضة غيتو وارسو عام 1943 أعظم عمل للمقاومة اليهودية ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.