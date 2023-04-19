رئيس مجلس النواب الأمريكي يزور إسرائيل في أواخر الشهر الحالي

سيكون مكارثي أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يلقي كلمة أمام الكنيست منذ أكثر من 25 عامًا

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أمس الثلاثاء، أنه سيلقي خطابا في الكنيست خلال زيارته المقبلة لإسرائيل في 30 أبريل/نيسان الحالي.

وسيكون مكارثي أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يلقي كلمة أمام الكنيست منذ أكثر من 25 عامًا، على خطى زميله الجمهوري نيوت غينغريتش، الذي فعل ذلك لأول مرة في عام 1998.

وسيسافر مكارثي إلى إسرائيل مع وفد من الحزبين يتألف من 20 عضوا جمهوريا وديمقراطيا في الكونجرس، وسيصل إلى الدولة اليهودية في 30 أبريل/نيسان. وسيشارك الوفد في الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال مكارثي "ستكون رحلتي الأولى إلى الخارج بصفتي رئيسًا لمجلس النواب هي العودة إلى إسرائيل للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الدولة. العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر أهمية من أي وقت مضى وفخور بقبول دعوة @ AmirOhana بصفته ثاني رئيس لمجلس النواب في التاريخ يلقي كلمة أمام الكنيست ".

يعتبر رئيس مجلس النواب في كاليفورنيا الجمهوري مؤيدًا قويًا لاسرائيل وقد دعم علنًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في الشهر الماضي ، خلال خلاف دبلوماسي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو بشأن الإصلاح القضائي المقترح، وصف مكارثي نتنياهو بأنه "صديق عظيم للولايات المتحدة".