إسرائيل تحرز تقدما في محادثات مع ألمانيا لبيع منظومة صواريخ "آرو 3" الدفاعية

وقالت الوزارة إن "المحادثات مع وزارة الدفاع الألمانية تجري بوتيرة سريعة، وإن الهدف هو تصدير المنظومة في المستقبل القريب"

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تجري محادثات متقدمة مع ألمانيا لبيع منظومة صواريخ "آرو 3" الدفاعية.

وقالت الوزارة إن "المحادثات مع وزارة الدفاع الألمانية تجري بوتيرة سريعة، وإن الهدف هو تصدير المنظومة في المستقبل القريب"، موضحة أنه "تم إطلاق المفاوضات المتقدمة هذا الأسبوع في ألمانيا، بهدف صياغة اتفاقية مفصلة لتسليم نظام Arrow 3 الإسرائيلي لبرلين".

وأضافت الوزارة أن "المشروع يحظى بدعم أمريكي، لذا فإن بيع المنظومة سيتطلب موافقة واشنطن".

وتعتبر المنظومة هي الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من نظام القبة الحديدية القادر على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى وصولا إلى صواريخ آرو 3 طويلة المدى القادرة على تدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

في الشهر الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنظيره الألماني أولاف شولتس في برلين، وتحدثا خلاله مطولاً عن أهمية ضمان عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.