اعتقال 8 هنود في قطر بتهمة التجسس على برنامج غواصات سري لمصلحة إسرائيل

من المتوقع أن يتم اتهام الثمانية بجمع معلومات استخبارية حول مشروع الغواصة السرية في قطر

تم القبض على ثمانية من أفراد البحرية الهندية السابقين في قطر، ومن المتوقع أن يحاكموا قريبًا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وبحسب تقارير في الهند، من المتوقع أن يتم اتهام الثمانية بجمع معلومات استخبارية حول مشروع الغواصة السرية في قطر.

AFP photo/JACK GUEZ غواصة دولفين اسرائيلية في مرفا حيفا 12 كانون الثاني/يناير 2017

في الهند، أفادت الأنباء أن الإجراءات القانونية ضد الثمانية بدأت في 29 آذار، بعد أن تم القبض عليهم مرة أخرى في آب 2022. وفي قطر، يُشتبه في أنهم جمعوا معلومات استخباراتية حول مشروع غواصات تم تصنيعه في إيطاليا، ويفترض أنه سيكون من الصعب اكتشافه من قبل دول أخرى. عمل الثمانية في شركة استشارية لوزارة الدفاع القطرية.

قال مصدر استخباراتي في الهند، إن نيودلهي حاولت إقناع القطريين بأن أفراد البحرية الهندية السابقة لم يشاركوا في أي نشاط استخباراتي معاد ضد الإمارة المنشقة، لكن الجهود باءت بالفشل. وقال المصدر إن "القطريين يصرون على أن المعلومات الاستخباراتية الخاصة ببرنامج الغواصة الخاصة بهم تم نقلها إلى إسرائيل".

كما ذكر المصدر أن وكالة المخابرات القطرية تمكنت من اعتراض "اتصالات إلكترونية" نقل فيها أفراد البحرية معلومات حساسة حول برنامج الغواصة - على الرغم من عدم تسليم الأدلة على ذلك إلى الهند.

تدعي التقارير في الهند أن مصنع الشركة التي تصنع الغواصات لقطر يقع في مدينة بيرغامو. هذه الغواصات، وفقًا للتقارير، هي نموذج مصغر للغواصات U212، التي يتم بناؤها بالتعاون بين إيطاليا وشركة ThyssenKrupp الألمانية.