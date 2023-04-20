البحرية الإيرانية تزعم اعتراض غواصة أمريكية وواشنطن تنفي

وأشار إلى أن إيران ستبلغ الجهات الدولية بخرق الغواصة الأمريكية للقوانين الدولية واختراقها الحدود المائية الإيرانية، مؤكداً أن على الجهات الأمريكية تحمل مسؤوليته

أعلن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال، شهرام إيراني، اليوم الخميس، أن الأسطول الإيراني أجبر غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح لدى دخولها مياه الخليج، وهو الأمر الذي نفته البحرية الأمريكية تماماً.

وقال شهرام إيراني للتلفزيون الرسمي: إن "الغواصة الأمريكية كانت تقترب وهي مغمورة تحت السطح، لكن الغواصة الإيرانية فاتح رصدتها ونفذت مناورات لإجبارها على الصعود إلى السطح أثناء مرورها عبر مضيق (هرمز)"، وأضاف: "دخلت الغواصة أيضاً مياهنا الإقليمية، ولكنها صححت مسارها بعدما تلقت إنذاراً".

وأشار إلى أن إيران ستبلغ الجهات الدولية بخرق الغواصة الأمريكية للقوانين الدولية واختراقها الحدود المائية الإيرانية، مؤكداً أن على الجهات الأمريكية تحمل مسؤوليتها.

بدورها سارعت البحرية الأمريكية إلى تكذيب الإعلان الإيراني، وقالت إن حديث إيران عن عبور غواصة أمريكية مضيق هرمز "ادعاء كاذب وتضليل" يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وكانت البحرية الأمريكية قد قالت، السبت الماضي، إن الغواصة "فلوريدا" التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعماً للأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقراً له.

وتأتي هذه المناوشات الكلامية في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الإيرانية تحسناً كبيراً مع تراجع لهجة التهديد التي تبنتها "إسرائيل" طوال الأسابيع الماضية ضد إيران.