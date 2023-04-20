الرئيس الأمريكي ناقش مع نظيره الفرنسي زيارته الأخيرة للصين

قالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الرئيسين "ناقشا زيارة ماكرون الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية وجهودهما المستمرة لتعزيز الرخاء والأمن والقيم المشتركة

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية الخميس الزيارة التي قام بها الأخير إلى الصين وأدلى خلالها بتصريحات حول تايوان أثارت جدلاً واسعاً، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الرئيسين "ناقشا زيارة ماكرون الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية وجهودهما المستمرة لتعزيز الرخاء والأمن والقيم المشتركة والنظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف البيان أنّهما "جدّدا تأكيدهما على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وبحسب بيان البيت الأبيض فقد ناقش بايدن وماكرون الغزو الروسي لأوكرانيا و"أكّدا دعمهما الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي الوحشي".

من جهته، قال قصر الإليزيه في بيان صدر في باريس إنّ بايدن وماكرون "اتّفقا على أهمية مواصلة إشراك" الصين من أجل أن تساهم "على المدى المتوسط في إنهاء النزاع" في أوكرانيا.

وفي معرض تناولهما زيارة ماكرون الأخيرة إلى الصين، قال بيان الإليزيه إنّ الرئيس الفرنسي جدّد التأكيد على رغبته في أن يواصل الأوروبيون "إعادة تسليح أنفسهم لكي يتحمّلوا مسؤولياتهم في تقاسم عبء الأمن عبر الأطلسي".

وفي بيان ثان، قال البيت الأبيض إنّ بايدن أجرى الخميس اتّصالاً هاتفياً منفصلاً برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي رافقت ماكرون في زيارته إلى الصين.

وقال البيان إنّ بايدن وفون دير لايين "أعادا التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وتطرّقت المكالمة الهاتفية أيضاً إلى الزيارة التي قامت بها المسؤولة الأوروبية إلى الصين.

وقال البيان إنّ الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية أكّدا على "التزامهما المشترك دعم النظام الدولي القائم على القواعد وحقوق الإنسان وممارسات التجارة العادلة".

كما ناقش بايدن خلال هذه المكالمة الهاتفية الجهود الغربية الرامية لوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا، وملف الانتقال إلى اقتصادات الطاقة النظيفة.