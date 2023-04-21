وزارة الخارجية الأمريكية تدين تصريحات الوزيرة ماي غولان العنصرية: "تسبب ضررًا كبيرًا"

خبر تعيين غولان يثير "القلق" في ضوء مواقفها وتصريحاتها المتطرفة تجاه السود والمتسللين واليساريين

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أمس (الخميس) على إمكانية تعيين الوزيرة ماي جولان في منصب القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك. وقال باتيل في إفادة صحفية "ندين التصريحات العنصرية ونعتقد أن استخدام مثل هذه اللغة من قبل أشخاص في مناصب قيادية يسبب ضررا كبيرا بشكل خاص".

Kobi Gideon, GPO نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية

قبل يومين، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه عرض تعيين غولان في منصب مكان أساف زامير الذي استقال من منصبه. ومن المفترض أن تتولى غولان، التي تشغل منصب مسؤولة في مكتب رئيس الوزراء، وزارة جديدة تم إنشاؤها لها - وهي وزارة النهوض بمكانة المرأة. لكن نتنياهو عرض عليها مؤخرًا منصب القنصل العام في نيويورك، وفقًا لبيان رسمي من حزب الليكود "بسبب مهارات الاتصال الممتازة التي تتمتع بها باللغة الإنجليزية".

في تغريدة باللغة الإنجليزية أمس، علقت غولان على ترشحها للمنصب القنصلي وكتبت: "أريد أن أؤكد للجميع أنه إذا تم تعييني، فسأمثل سياسة رئيس الوزراء نتنياهو وحزب الليكود الذي أنتمي إليه. أنا ملتزمة تمامًا بوحدة الشعب اليهودي، وهذه هي بالضبط السياسة التي سأتبعها. وسأعمل مع قادة جميع المنظمات اليهودية - كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الكبيرة بين إسرائيل والجاليات اليهودية الأمريكية ".

وتأتي تغريدة غولان وسط قلق وغضب بين قيادات التنظيمات اليهودية في نيويورك منذ أن عرفت أمس بالعرض الذي تلقته من رئيس الوزراء لتعيينها في منصب القنصل في المدينة. وبحسب مسؤولين كبار في المجتمع اليهودي الأمريكي، فإن خبر تعيين غولان يثير "القلق" في ضوء مواقفها وتصريحاتها المتطرفة تجاه السود والمتسللين واليساريين، وتغريدة غولان كانت تهدف إلى تهدئة الغضب في المنظمات اليهودية.

وكان أساف زمير، وهو عضو كنيست سابق عن حزب “يش عتيد” كانت الحكومة السابقة قد عينته في المنصب، قد قدم استقالته في الشهر الماضي احتجاجا على خطة الإئتلاف الحاكم لإصلاح القضاء.