ستحقق ألمانيا في الثغرات التي أدت إلى مقتل 11 إسرائيليًا في عام 1972

بعد أكثر من 50 عامًا على المجزرة، أعلنت ألمانيا صباح اليوم (الجمعة) أنها شكلت لجنة تحقيق دولية في الثغرات التي أدت إلى مقتل 11 إسرائيلي في أولمبياد ميونيخ عام 1972. وتتألف اللجنة الجديدة من 8 أعضاء، بينهم 3 محققين إسرائيليين.

THOMAS KIENZLE / AFP الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يلقي خطابًا خلال احتفال بمناسبة الذكرى الخمسين للهجوم على أولمبياد ميونيخ عام 1972 ، في قاعدة فويرستينفيلدبروك الجوية ، جنوب ألمانيا ، في 5 سبتمبر 2022.

وجاء في الإعلان الألماني أن أعضاء اللجنة سيكونون باحثين ومؤرخين سيتم منحهم "حق الوصول الكامل" لفحص المحفوظات والمواد التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن. ستقوم اللجنة بفحص الإغفالات التي أدت إلى المجزرة. هذا هو الوعد الأخير الذي قدمته ألمانيا لعائلات الضحابا كجزء من اتفاقية التعويض التي تم توقيعها العام الماضي.

وستضم اللجنة البروفيسور عوفر أشكنازي من الجامعة العبرية المتخصص في تاريخ ألمانيا واليهود الألمان في القرن العشرين، والبروفيسور شلومو شابيرا، رئيس معهد أوروبا في جامعة بار إيلان؛ البروفيسور شولاميت فولكوف، أستاذة في التاريخ من جامعة تل أبيب.

تم وضع هذا الاتفاق العام الماضي، بعد أن أعلنت العائلات الثكلى أنها لن تحضر الحفل في ألمانيا. بعد ذلك، توصلت الحكومة المحلية إلى اتفاق مع الأهالي على تعويض حوالي 28 مليون يورو، سيتم تقسيمها بين الناجين والأهالي. وفور استلام العرض من الأهالي، أعلنت اللجنة الأولمبية رسمياً المشاركة في مراسم الذكرى في ميونيخ: "بعد مرور 50 عامًا على المجزرة الرهيبة، وستغادر الطائرة الرسمية للوفد الإسرائيلي لحضور مراسم الذكرى".