تقرير: هل تنخرط الصين بدور الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تحدث وزير الخارجية الصيني مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني بخصوص المخاوف من تصعيد التوترات بين الشعبين وأكد دعم بكين لعملية استئناف محادثات السلام الثنائية

أشارت وكالات إلى إمكانية أن تلعب الصين دور الوسيط في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لا سيما على ضوء التحركات الإقليمية الجديدة التي تعتبر إلى حد ما الحرب الأوكرانية محركا لها خصوصا أنها أفرزت تحالفا روسيا صينيا ايرانيا والآن سعوديا أيضا بإعلان التقارب السعودي الإيراني بوساطة صينية.

ووفق التقرير في واينت، فقد تحدث وزير الخارجية إيلي كوهين يوم الإثنين الماضي مع وزير الخارجية الصيني تشين جانغ. ولم يذكر بيان وزير الخارجية الإسرائيلي أي نقاش مع الصينيين حول المحادثات مع الفلسطينيين، فيما تم التصريح بأن الاثنين ناقشا "الخطر الناجم عن البرنامج النووي الإيراني". وفي المقابل جاء في الإعلان الصيني، أن وزير الخارجية تحدث مع نظيره الإسرائيلي والفلسطيني رياض المالكي، بخصوص المخاوف من تصعيد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، مبينا دعم بكين لعملية استئناف محادثات السلام بين الطرفين.

وجاء في بيان الخارجية الصينية أن الوزير أبلغ وزيري خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن الصين مستعدة للمساعدة في المحادثات بين الطرفين، بل وشدد أمام وزير الخارجية كوهين على أن الاتفاق بين السعودية وإيران مثال جيد للتغلب على الخلافات من خلال الحوار. وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، قال جانغ لكوهين إن بكين تشجع إسرائيل والفلسطينيين على إظهار "الشجاعة السياسية" والتحرك نحو استئناف الحوار بين الطرفين.