رئيس الوزراء الإسرائيلي ألغى خطابا له تخوفا من حصول احتجاجات اثناء مؤتمر الفيديراليات اليهودية

وقد تواصلت i24News مع مكتب رئيس الوزراء للتعليق، لم يتم تقديم أي تفسير رسمي حتى الآن للإلغاء في اللحظة الأخيرة.

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركته في حدث كبير أقيم مساء الأحد من مؤتمر الاتحادات اليهودية لشمال الولايات المتحدة الأميركية (JFNA).

وكان من المفترض أن يلقي رئيس الوزراء كلمة أمام الجمعية العامة المنعقدة في بث مباشر من مركز المؤتمرات في إسرائيل، ولكنه تخوف من ذلك بسبب نية المحتجين على “الإصلاحات القضائية” اقتحام المكان، كما ذكر موقع واي نت العبري.

وقد تواصلت i24News مع مكتب رئيس الوزراء للتعليق، لم يتم تقديم أي تفسير رسمي حتى الآن للإلغاء في اللحظة الأخيرة.

وفي رسالة إلى الحاضرين، كتب منظمو المؤتمر، "أبلغنا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه غير قادر على حضور حدث الليلة الذي ترعاه الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) ، والوكالة اليهودية لإسرائيل ، وكيرين هايسود والوكالة اليهودية. المنظمة الصهيونية العالمية تحتفل بالسنوات الـ 75 الماضية من استثمار مجتمعاتنا ودعمها لنمو دولة إسرائيل وتطورها ".

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في مسيرات مناهضة وأخرى مؤيدة لما تسمى من قبل حكومة بنيامين نتنياهو بـ “الإصلاحات القضائية”.

وشارك سياسيون وقادة أمن معارضين سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.