بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.. الرئيس الجزائري يتفق مع نظيره الفرنسي على موعد جديد لزيارة تبون إلى باريس

وأضاف البيان "العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح" الزيارة التي ستأتي بعد 10 أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون الى الجزائر في خطوة لتحسين لعلاقات

أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور باريس في النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران، بعد أن كانت الزيارة متوقعة في مايو/آيار القادم.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس الجزائري تلقّى اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر، وتطرّق الرئيسان، وفق البيان، "إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو المقبل موعدا" لها.

وأضاف البيان "العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح" الزيارة التي ستأتي بعد 10 أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون الى الجزائر في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021.

ويمنح تأجيل الزيارة الفرصة للجانبين لتحضير مزيد من التفاهمات حول الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من المقرر أن يتم بحثها، والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة.