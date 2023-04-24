اجتماع استخباراتي رباعي في روسيا غدا الثلاثاء لبحث الملف السوري

وأردف الوزير: “خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا وإيران غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الوزير في تصريح صحفي، إن "الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا ، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات"، وأضاف أن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات".

وأردف الوزير: “خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن”.

وأوضح أكار أن "اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف"، مبينا أنه من المتوقع أن "تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد"، وأكد أن" تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة".

وقال الوزير عن اللاجئين السوريين في تركيا،: “لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم”، وأردف: “إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق”.