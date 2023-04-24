إسرائيل تدعو اطراف النزاع في السودان الى قمة مصالحة في إسرائيل

دعت إسرائيل أطراف النزاع في السودان الذي بدأ منذ عشرة ايام محمد حمدان دقلو(حميدتي) والفريق أول عبد الفتاح البرهان الى قمة مصالحة في إسرائيل يتم خلالها مناقشة وقف إطلاق نار ووساطة إسرائيل، جاء هذا نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية لموقع والا.

الحديث يدور عن عن مبادرة شبيهة لمبادرة الوساطة بين روسيا وايران والتي قادها رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيط، لكن هذه المرة لإسرائيل يوجد معرفة عميقة أكثر بالأطراف المتنازعة وقادتهم قوات "الدعم السريع" و"الجيش السوداني" ما يعطيها قدرة أكبر للتأثير على الأطراف المتنازعة.

وتتولى جهتان المسؤولية عن العلاقة بين إسرائيل والسودان، الأولى وزارة الخارجية الاسرائيلية والمسؤولة عن الاتصالات مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والموساد المسؤول عن العلاقات مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي.

قبل اندلاع النزاع الأخير إسرائيل راقبت عن كثبت المباحثات في السودان في إطار الجهود للتوصل الى إقامة حكومة مدنية في السودان، وشدد وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين خلال زيارته الى الخرطوم في شباط/فبراير على أهمية إقامة حكومة مدنية في السودان لتسهيل دفع اتفاق سلام بين البلدين.

وكشف مسؤولون إسرائيليون ان إسرائيل كانت تعتقد قبل أسبوعين ان الاتفاق لاقامة حكومة مدنية في السودان هو مسألة وقت تستغرق عدة أيام وفوجئوا بفشل المباحثات على خلفية الخلاف بين البرهان وحميدتي والذي تحول الى صراع عنيف.

مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفوا للموقع أنه منذ اندلاع المعارك في السودان قام وزير الخارجية ايلي كوهين ومدير وزارته رونين ليفي (ماعوز) رسائيل وتحدثوا بصورة مباشرة مع البرهان وحميدتي وطالبوهم بوقف القتال، في حين أن مسؤولين من الموساد نقلوا هم أيضا رسائل الى طرفي النزاع مطالبين إياهم بوقف التصعيد.

خلال الأيام الأخيرة طرأ تقدم في المباحثات مع القائدين السودانيين، وعرض وزير الخارجية كوهين على كليهما الوصول الى إسرائيل واجراء اجتماع بهدف التوصل الى اتفاق ينهي القتال ويؤدي الى استئناف المباحثات السياسية.

وأشار مسؤولون في وزارة الخارجية الى أن البرهان وأيضا حميدتي لم يستبعدا إمكانية الحضور الى الاجتماع في إسرائيل. وبحسبهم، الانطباع لدى إسرائيل هو أن الجانبين يدرسان الاقتراح بصورة إيجابية.

إسرائيل نسقت هذه الخطوات السياسية في السودان ودول أخرى في المنطقة مثل الامارات وأطلعتهم مسبقا على اقتراح إقامة قمة المصالحة بين البرهان وحميدتي في إسرائيل.

ويشار الى ان السودان جزء من اتفاقيات إبراهيم التي ابرمتها إسرائيل مع عدة دول عربية عام 2020 بوساطة إدارة ترامب. وساهمت العلاقات التي تطورت مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع دقلو الى وجود فرصة خاصة لإسرائيل للمحاولة بالمساهمة بالتوصل الى وقف لاطلاق النار.

الدافع الإسرائيلي من خلال هذه المحاولة يتعلق بالمخاوف الإسرائيلية من أن التدهور في السودان يؤدي الى حرب أهلية جديدة تدمر الدولة، وتمنع إقامة دولة مدنية، وتزيل من جدول الاعمال احتمال التوصل الى اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان.

وقال وزير الخارجية ايلي كوهين لموقع والا إنه منذ زيارته الى الخرطوم قبل ثلاثة اشهر، والتي عمل خلالها على دفع اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان، يستمر بالبقاء علىى تواصل مع جهات مختلفة في السودان بهدف دفع العلاقات بين البلدين.

وقال :"منذ اندلاع المعارك في السودان، إسرائيل تعمل في قنوات مختلفة بهدف التوصل الى وقف اطلاق نار، والتقدم الذي طرأ خلال الأيام الأخيرة بالمباحثات بين الأطراف يشجعنا. وفي حال وجدت طريقة تتمكن بها إسرائيل بالمساعدة بالتوصل الى وقف الحرب والعنف في البلاد سنسعد جدا للقيام بذلك".