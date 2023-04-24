"مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية"! حاكم فلوريدا يزور إسرائيل هذا الاسبوع

تأتي زيارته في إطار جوله يجريها خارج الولايات المتحدة تشمل كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا

يصل حاكم ولاية فلوريدا ، والذي تحول الى نجم الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأخيرة، رون دي سانتيس الى إسرائيل هذا الاسبوع. رغم عدم اعلانه حتى الآن بصورة رسمية عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، الا أن الاستطلاعات الداخلية في الولايات المتحدة حولته الى مرشح محتمل يمكن أن يشكل خطرا على ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقبل وصوله الى اسرائيل وعقده مؤتمرا صحافيا الخميس القادم، وصل حاكم فلوريدا الى اليابان واجتمع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا. وبحسب التقرير في وول ستريت جورنال، عبر سانتيس عن دعمه للبلد، وناقش الجانبان "استفزازات" زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون والحزب الشيوعي الصيني. وشدد سانتيس على أنهما ناقشا "التحديات الأمنية في المنطقة وتعزيز دفاع اليابان. نجحت بنقل قليلا الصورة لما يجري في فلوريدا،وأعجب بها كثيرا"ويصل دي-سانتيس الى إسرائيل في إطار سلسلة زيارات خارج الولايات المتحدة، تشمل أيضا كوريا الجنوبية وبريطانيا.

وخلال زيارته الى اليابان اجتمع مع ممثلي شركات طيران محلية بهدف العمل على إطلاق خط طيران مباشر بين اليابان وفلوريدا. وذكر وول ستريت جورنال بأن المفارقة لكونه حاليا الحاكم الجمهوري الذي تغطيه الصحافة الأمريكية بتوسع حاليا ، الا أنه غير معروف خارج الولايات المتحدة.

وعلى صعيد متصل، قدر محللون سياسيون في الولايات المتحدة أن دي سانتيس سيعلن عن ترشحه للرئاسة بعد انتهاء الجلسة التشريعية في فلوريدا في ايار/مايو القادم. في الاستطلاع الأخير الذي اجرته NBC يتضح أن ترامب لا زال متفوقا مع 46% مقابل دا-سانتيس الذي يحصل على 31%، وفي المكان الثالث النائب السابق مايك بينس ويحصل على 6% فقط.