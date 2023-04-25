ألمانيا: اعتقال سوري بتهمة التخطيط لهجمات متطرفة في هامبورغ

وبحسب البيانات، فإن الشقيقان قد خططا لشن هجوم على أهداف مدنية بحزام ناسف قاما بصنعه.

أكدت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على سوري يبلغ 28 عاماً في هامبورغ، وذلك للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم ذي دوافع متطرفة.

وقال المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية هامبورغ ومكتب المدعي العام بالولاية، إنه "يُشتبه أيضاً في أن شقيق المتهم الذي يصغره بـ4 سنوات ويعيش بمدينة كمبتن ساعده في التخطيط"، حسب الوكالة الألمانية د ب أ.

وبحسب البيانات، فإن الشقيقان قد خططا لشن هجوم على أهداف مدنية بحزام ناسف قاما بصنعه.

والمشتبه به الرئيسي هو الشقيق الأكبر الذي اشترى منذ بضعة أسابيع مواد أساسية تستخدم في تصنيع مواد متفجرة عبر منصة "إي باي" على الإنترنت وعارضين آخرين، وشجعه شقيقه في كمبتن على التخطيط للجريمة.

وأضافت للبيانات، هناك بالفعل مذكرة توقيف من محكمة هامبورغ صادرة ضد المشتبه به الرئيسي بتهمة تمويل عمليات عدائية.

وتم تفتيش كثير من العقارات في هامبورغ وكمبتن صباح اليوم، في إطار الحملة وتحريز أدلة شاملة، بما في ذلك مواد كيميائية. وشارك في الحملة 250 عنصراً من الشرطة.