اسرائيل اعترضت على عقدها اليوم لتزامنها مع إحياءها لذكرى القتلى الإسرائيليين في المعارك والعمليات

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لمناقشة القضية الفلسطينية،رغم مطالبات سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان بتأجيل موعد النقاش، وعدم إقامته في يوم إحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين في المعارك والعمليات العدائية.

الحديث يدور عن نقاش دوري حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، ومن غير المتوقع أن يصدر عنه أية قرارات هامة، لكن التوقيت أثار غضبا إسرائيليا، دفع السفير أردان بأن يطلب من روسيا، رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن بتغيير موعد النقاش بسبب تزامنه مع يوم إحياء الذكرى، لكنها رفضت- وحتى أنه تم رفع مستوى النقاش الى مستوى وزراء الخارجية، وسيشارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وسيتطرق النقاش الى قضية "المساس بالوضع الراهن في الحرم القدسي والأوضاع في الضفة الغربية"، ووجهت إسرائيل انتقادات لروسيا بسبب رفضها تغيير الموعد، ويرجح سبب أن هذا الرفض وفقا لتقديرات إسرائيلية بحسب واينت ينبع من استياء موسكو من الدعم الإسرائيلي الى اوكرانيا. بعث اردان رسالة الى السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة فاسيلي نفنزيا رسالة في 3 نيسان /ابريل طالبه خلالها بتغيير موعد الجلسة، لكن روسيا رفضت الطلب، ومن المتوقع أن يحتج أردان خلال الجلسة على ذلك.