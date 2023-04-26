"بالرغم من عدم تواجد أي دبلوماسيين أمريكيين في الأراضي السودانية، فإننا نحترم السودان ونريد الإشتغال مع هذا البلد ونريد دعم شعبه"

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، في تصريح لـI24NEWS، أن الولايات المتحدة تقوم بكل ما في وسعها لإجلاء المواطنين من السودان وإرسال السفن البحرية وسنستمر في ذلك، وأضاف أن "بلاده ترى أن الهدنة في السودان إنتشرت في بعض الأماكن فقط وكان من اللازم التنسيق مع المجتمع الدولي لكي نستمر في حفظ كل الأطراف السودانية لقبول وتطبيق وتنفيد هذه الهدنة"

وقال سامويل وربيرغ، لـI24NEWS، "بالرغم من عدم تواجد أي دبلوماسيين أمريكيين في الأراضي السودانية، فإننا نحترم السودان ونريد الإشتغال مع هذا البلد ونريد دعم شعبه"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ليست مع أي جانب من هذه القوات العسكرية بل إن أمريكا تقف مع الشعب السوداني في العملية السياسية الإنتقالية الديمقراطية".

وفي ما يتعلق بالعقوبات على طرفي النزاع، أوضح سامويل وربيرغ، لـI24NEWS، أنه " لازال من المبكر الخوض في الحديث عن هذه الأمور لأن الولايات المتحدة لازالت في تواصل وتؤكد على كل الأطراف على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في كل أنحاء البلاد نظرًا لمعاناة الشعب التي تفاقمت بسبب الحرب".

وتابع سامويل وربيرغ، "نحن نعتبر وجود قوات "فاغنر" الروسية في أي بلد شيء سيء في حد ذاته، ومرارا وتكرارا رأينا أن أي بلد توجد فيه هذه المجموعة يكون الوضع الأمني والإستقرار أسوء"، وأكد أنه "لا توجد أي فائدة من تواجد أو تدخل أي جانب أجنبي في هذا الصراع".