الرئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الدولة

وتابع الرئيس الأمريكي، "بصفتي صديقًا ومؤيدًا منذ فترة طويلة لدولة إسرائيل، فقد عملت طوال مسيرتي المهنية لتعميق وتقوية شراكتنا"

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إسرائيل بمرور 75 عاما على تأسيسها، قائلا إنه "صديق وداعم مدى الحياة" لإسرائيل. وسلط الضوء على عمل إدارته مع الحكومة الإسرائيلية من أجل "خلق شرق أوسط أكثر ازدهاراً وسلماً وتكاملاً".

وأضاف الرئيس الأمريكي في بيان له: "كشركاء أقوياء ، نعمل معًا لبناء تحالفات جديدة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، مثل تغير المناخ والصحة العالمية"، وأضاف: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة ، أقدم أطيب تمنياتي لشعب إسرائيل الذي يحتفل بمرور 75 عامًا على قيام الدولة".

وقال جو بايدن، "سابقا أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان أن الولايات المتحدة ستكون الدولة الأولى التي تعترف بحكومة إسرائيل، واليوم ، ما زلنا فخورين بأن نكون من أوائل أصدقاء وحلفاء إسرائيل. والولايات المتحدة تعترف بمرونة الديمقراطية الإسرائيلية ، وهي أساس علاقتنا القوية والخاصة ".

وتابع الرئيس الأمريكي، "بصفتي صديقًا ومؤيدًا منذ فترة طويلة لدولة إسرائيل، فقد عملت طوال مسيرتي المهنية لتعميق وتقوية شراكتنا. وقد رأيت عن كثب الفوائد التي يجنيها بلداننا منها. معًا ، حققنا تقدمًا ملحوظًا في العلوم والطب والتكنولوجيا التي ستفيد شعوبنا لأجيال قادمة"، مردفا "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس دولة إسرائيل ، نعيد تأكيد صداقتنا الدائمة والتزامنا بأمن إسرائيل.! "،