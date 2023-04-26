في خطابه بعد التصويت، أشاد عضو الكونجرس براد شنايدر، الرئيس المشارك لتجمع اتفاقيات إبراهيم ، بـ "العلاقة غير العادية" بين البلدين.

مرر مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء قرارا تكريما للذكرى الـ75 للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية والذي يدعو إلى توسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم.

في خطابه بعد التصويت، أشاد عضو الكونجرس براد شنايدر، الرئيس المشارك لتجمع اتفاقيات إبراهيم ، بـ "العلاقة غير العادية" بين البلدين.

وقال عضو الكونجرس "أنا فخور للغاية بأن الولايات المتحدة كانت أول دولة تعترف بدولة إسرائيل في عام 1948. ومنذ ذلك الحين ، كانت قيمنا المشتركة حجر الأساس لعلاقة غير عادية، مما عزز روابطنا على طول الثقافة، الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، وطرق أخرى كثيرة ".

وأضاف “لقد احتفلت بسرور باتفاقيات السلام بين إسرائيل ومصر وإسرائيل والأردن، واتفاقيات إبراهيم بين الإمارات والبحرين والمغرب. وأنا أعلم أنه يمكن تحقيق السلام يومًا ما مع الفلسطينيين من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه والذي من شأنه أن يمنحنا إسرائيل يهودية ديمقراطية ودولة فلسطينية ديمقراطية منزوعة السلاح تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وازدهار".

بدورها حثت آن فاغنر، نائبة في مجلس النواب الأمريكي، الدول الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل "وضمان استمرار الاتفاقات الحالية في توفير الأمن الاقتصادي والوطني الضروري لمن هم في المنطقة . "

وقالت "يكرم قراري الشراكة المستمرة منذ عقود بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تدعم الأمن في الشرق الأوسط وتعزز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة" وأضافت، أن "إقرار الحزبين لهذا القرار يؤكد من جديد التزامنا تجاه شعب إسرائيل ويعزز المساعدة الأمنية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة إيران العدوانية المتزايدة"