وقال مسؤولون إسبان، إن "وزير خارجيتهم سينقل آراء مدريد حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الإسرائيلية الفلسطينية".

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس الثلاثاء، بعد احتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المقرر أن يلتقي بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ورئيس مجلس النواب ميريتشل باتيه غذا الخميس.

وقالت مصادر مطلعة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، إن "الزيارة ستركز على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا صارما بشأن التهديد الإيراني. وستتولى إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في نهاية يوليو/تموز ولمدة ستة أشهر.

وكان فد التقى إيلي كوهين سابقًا مع خوسيه مانويل ألباريس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير/كانون الثاني الفائت.

وقال مسؤولون إسبان، إن "وزير خارجيتهم سينقل آراء مدريد حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الإسرائيلية الفلسطينية". بالإضافة إلى ذلك، يعتزم السيد البارس مناقشة مع السيد كوهين إقامة علاقات أوثق مع إسرائيل خلال الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي برئيسة الجالية اليهودية في مدريد إيزابيل دياز أيوسو، التي زارت إسرائيل في الشهر الماضي. كما سيزور مؤسسة الدبلوماسية العامة سنترو سفراد-إسرائيل.

ومن المقرر أن يتوجه إيلي كوهين، في 9 مايو/أيار، إلى الهند لمدة ثلاثة أيام.