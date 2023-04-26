جنوب أفريقيا تتراجع عن قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في وقت تستعد لاستقبال بوتين

تنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الترحيل القسري للأطفال وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة لأن روسيا ليست عضواً فيها.

تراجع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، اليوم الأربعاء، عن تعهده بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، التي تستعد للتحقيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطلوب من جانبها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت الرئاسة، في بيان: "تظل جنوب أفريقيا من الدول الموقعة في المحكمة الجنائية الدولية تماشياً مع قرار المؤتمر الوطني الخامس والخمسين لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي عُقد في ديسمبر كانون الأول 2022، لإلغاء قرار سابق بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية" وفق النشر في موقع القدس العربي الأربعاء.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف، في مارس آذار، بحق بوتين، بتهمة ارتكاب جريمة حرب في إشارة إلى الترحيل القسري للأطفال من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. وتنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الترحيل القسري للأطفال وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة لأن روسيا ليست عضواً فيها.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يجري بوتين زيارة لجنوب أفريقيا، في أغسطس آب، لحضور قمة مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكعضو في المحكمة الجنائية الدولية، سيُطلب من جنوب أفريقيا احتجازه.

باستثناء زيارته إلى إيران لم يغادر بوتين روسيا منذ شن غزو أوكرانيا العام الماضي.