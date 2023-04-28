بحث جديد يكشف سر التقنيات المستخدمة بالمسيرات العسكرية الإيرانية

بالنسبة للروس، فإن استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية أمر بالغ الأهمية لاستمرار القتال في معاركها ضد أوكرانيا

في ظل التقارير التي تفيد بأن إيران تواصل توريد طائرات بدون طيار للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا، كشفت دراسة جديدة نُشرت اليوم (الجمعة) أن تلك الطائرات بدون طيار تعمل بتكنولوجيا تم شراؤها بشكل غير قانوني من الغرب.

في دراسة نشرت على شبكة سي إن إن، يبدو أن منظمة أبحاث تسليح النزاعات (CAR)، ومقرها بريطانيا العظمى، فحصت وخلصت إلى أن الطائرات بدون طيار شهد-136 التي تستخدمها روسيا تعتمد على التكنولوجيا الألمانية، التي اشترتها طهران بشكل غير قانوني منذ حوالي 20 عامًا.

بالنسبة للروس، فإن استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية أمر بالغ الأهمية لاستمرار القتال في معاركها ضد أوكرانيا. وذلك بعد أن أفاد مسؤولون غربيون بأن مخازن الصواريخ التابعة للجيش الروسي تُستنفد، وأن تلك الطائرات بدون طيار هي بديل رخيص ويقدر الخبراء أن سعر الطائرة بدون طيار من نوع شهد -136 يكلف نحو 20 ألف دولار وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة صاروخ كروز واحد.

في غضون ذلك، تمكنت منظمة CAR من اختبار مكونات في 20 طائرة إيرانية الصنع، نصفها تقريبا من طراز شهد-136. وتمكنت المنظمة من تأكيد أن المحرك في نفس الطائرة قد "أعيد هندسته" بواسطة شركة إيرانية تسمى Oje Parvaz Mado Nafar ، والمعروفة باسم Mado، والتي عوقبت من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبحسب المنظمة، تلعب الشركة دورًا حاسمًا في صناعة الطائرات بدون طيار في إيران، وتصل منتجاتها حتى إلى أماكن ومنظمات أخرى ، مثل الحوثيين في اليمن.

يشير المحرك الموجود في شهد -136 إلى جهد إيراني استمر حوالي 20 عامًا لاكتساب التكنولوجيا الغربية لمركباتها الجوية غير المأهولة. وفقًا للدراسة، في عام 2006، اشترت إيران بشكل غير قانوني محركات الطائرات بدون طيار من شركة Limbach Flugmotoren الألمانية، وبعد ثلاث سنوات، أعلن مهندس إيراني اسمه يوسف أبوطالب بشكل مفاجئ أن شركة Mado نجحت في بناء محرك الطائرات بدون طيار الخاص بها. اكتشف المحققون في الدراسة أن الأرقام التسلسلية الأصلية التي ظهرت على المحركات قد تم محوها ، في محاولة واضحة لإخفاء مصدرها.