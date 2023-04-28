اتفاقية مع اليابان: سيتمكن الإسرائيليون من السفر والعمل في البلاد لمدة عام

في الاتفاقية الموقعة في مقر إقامة السفير الإسرائيلي في اليابان، تم الاتفاق على أن 200 شاب سيتمكنون من الحصول على تصاريح إقامة لمدة تصل إلى عام واحد

وقعت إسرائيل واليابان على اتفاقيتين اليوم (الجمعة) في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال الخامس والسبعين لدولة إسرائيل الذي أقيم في مقر إقامة السفير الإسرائيلي.

هذه اتفاقية تأشيرة اجازة عمل واتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والخدمات البريدية. ووقعت الاتفاقيات بحضور سفير إسرائيل لدى اليابان جلعاد كوهين ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كينجي يامادا ونائب وزير الداخلية والاتصالات الياباني هيروشي يوشيدا.

مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي رئيسا حكومة إسرائيل واليابان نتنياهو وشينزو آبي

كجزء من اتفاقية تأشيرات العمل أثناء الإجازة، سيتمكن الشباب من إسرائيل واليابان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا من الحصول على تأشيرة إقامة لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما سيتيح لهم الجمع بين العمل واللغة والدراسة أو برامج تدريبية في البلد المضيف أثناء إجازتهم.

وفي إطار الاتفاقية أيضً، سيتمكن العاملون في مجال التكنولوجيا الفائقة (الهايتيك) من إسرائيل من العمل في اليابان، المهتمة جدًا بإسرائيل وقدراتها كدولة مبتكِرة.

يجب على المتقدمين استيفاء الشروط الأساسية مثل عدم وجود سجل جنائي، والتأمين الطبي، ووسائل المعيشة الأولية المناسبة.

إلى جانب الطلب على الشباب الإسرائيليين المتخصصين في الستيبر، هناك أيضًا طلب على العاملين في الزراعة والقطاع الصحي (التطوع في العيادات). تتحدث الاتفاقية عن 200 شاب إسرائيلي سيتمكنون من الحصول على تأشيرة إقامة كل عام.

من ناحية أخرى، سيتمكن 200 شاب ياباني من القدوم إلى إسرائيل والعمل والسفر لمدة عام. لدى إسرائيل ست اتفاقيات مماثلة مع دول في العالم: أستراليا ونيوزيلندا وكوريا وألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا. وتجري اسرائيل محادثات لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع ثلاث دول أخرى على الأقل.

منذ عام 2011 ، أصبحت هناك زيادة مستمرة كل عام في عدد الإسرائيليين الذين يزورون اليابان، وفي عام 2019، قبل تفشي وباء كورونا، وصل عدد الزوار الإسرائيليين للبلاد إلى ذروته بأكثر من 44 ألف شخص.