الولايات المتحدة تصادر شحنة ناقلة نفط إيرانية في البحر وسط توترات مع طهران

وقالت شركة الأمن البحري (أمبري) إنّ "مصادرة شحنة النفط الإيرانية حدثت قبل خمسة أيام على الأقل من تحرك إيران، الخميس الماضي"

كشفت عدة مصادر أنّ الولايات المتحدة صادرت نفطاً إيرانياً على متن ناقلة في البحر في وقت سابق، في إطار عملية لإنفاذ العقوبات، وأفادت شركة للأمن البحري أنّ إيران احتجزت ناقلة نفط بعد ذلك بأيام رداً على مصادرة أميركا لشحنتها.

وقالت شركة الأمن البحري (أمبري) إنّ "مصادرة شحنة النفط الإيرانية حدثت قبل خمسة أيام على الأقل من تحرك إيران، الخميس الماضي"، وأضافت الشركة في تحذير للعملاء: "التقييمات تشير إلى أنّ احتجاز البحرية الإيرانية (لناقلة النفط) جاء رداً على الإجراء الأميركي".

وأضافت : "كانت كلتا الناقلتين بالحجم الأقصى الممكن لعبور قناة السويس (...) استخدمت إيران في السابق سياسة رد الصاع بالصاع بعد مصادرة شحنة نفط إيرانية".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إنّ "واشنطن سيطرت على شحنة النفط من على متن الناقلة "سويز راجان"، التي ترفع علم جزر مارشال بعد حصولها على أمر قضائي في وقت سابق".

وقالت البحرية الأميركية إنّ إيران احتجزت ناقلة ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، الخميس الماضي، في أحدث عملية احتجاز أو هجوم تنفذه طهران على سفن تجارية في مياه الخليج.

ومن جهته، قال التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الجمعة، إنّ الناقلة تجاهلت مكالمات لاسلكية لمدة ثماني ساعات بعد اصطدامها بقارب إيراني، ما أدى لإصابة العديد من أفراد الطاقم وفقدان ثلاثة.

وقال نائب قائد البحرية الإيرانية الأميرال مصطفى تاجوديني: "قبل استخدام القوة حاولنا الاتصال بالسفينة للتوقف، لكنهم لم يتعاونوا".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريس على علم باحتجاز الناقلة في خليج عمان، وأكد مجدداً دعمه للقانون البحري الدولي.