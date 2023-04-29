المفوضية الأوروبية ترفض الاتهامات الفلسطينية لفون دير لاين وتطالب بـ"توضيح رد الفعل غير المقبول"

وتسببت رسالة مصورة بالفيديو هنأت فيها فون دير لاين إسرائيل بالذكرى الـ 75 لتأسيسها الأربعاء الماضي، في إثارة الانتقادات.

رفض متحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتهامات بتبني خطاب عنصري التي وجهتها وزارة الخارجية السلذة الفلسطينية ضد أكبر مسؤولة في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، وقال "فوجئت بشكل غير سار بالتصريح غير اللائق"، مضيفا أن المفوضية طلبت من السلطة الفلسطينية توضيح رد الفعل غير المقبول".

وتسببت رسالة مصورة بالفيديو هنأت فيها فون دير لاين إسرائيل بالذكرى الـ 75 لتأسيسها الأربعاء الماضي، قالت فيها إن إسرائيل "جعلت الصحراء تزدهر حرفيا"، في إثارة الانتقادات.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية فون دير لاين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتقويض سمعة الاتحاد الأوروبي والتورط في إلقاء “خطاب معاد للفلسطينيين”، وطالبت الوزارة باعتذار، واتهمت فون دير لاين بالتورط في إلقاء “خطاب دعائي” يمحو الشعب الفلسطيني و”يزيف تاريخه وحضارته الثريين”.

بدورها وصفت حركة حماس تصريحات المفوضة الأوروبية "بالإجرامية والمنحازة لإسرائيل"، وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، على تويتر، إن “تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية، وفيها كثير من الجهل بالتاريخ والواقع على أرض فلسطين”.