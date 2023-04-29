خبراء يحذرون من انتشار "المتحور أركتوروس" وعودة ارتداء الكمامات

قال البروفيسور ستيفن غريفين، رئيس منظمة SAGE المستقلة، إنه "يجب على الناس العودة لإجراء الفحوصات بانتظام وكذلك ارتداء الكمامات"

أشار خبراء، أن الانتشار المستمر لمتحور "كوفيد" شديدة العدوى، الذي يعرف باسم أركتوروس، قد تعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأفادت صحيفة "ميرور"، أن الخبراء في بريطانيا أكدوا أنه يجب ارتداء الكمامات مرة أخرى في وسائل النقل العام لوقف انتشار فيروس كوفيد "أركتوروس" شديد العدوى.

وينتشر هذا المتغير في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند.

أركتوروس آخذ في الارتفاع في أستراليا الآن أيضا، حيث يراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا عن كثب.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور ستيفن غريفين، رئيس منظمة SAGE المستقلة، إنه "يجب على الناس العودة لإجراء الفحوصات بانتظام وكذلك ارتداء الكمامات"

وأضاف غريفن لصحيفة "ميل أونلاين": "قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يستمر في إلحاق الضرر وأن الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة"، مؤكدا أنه "في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان.. يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير".

وتابع غريفن "إذا لم تتصرف [الحكومة] لتمكين الجميع من 'العيش' مع كوفيد، سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخذا الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات".

وتستمر المنظمات العالمية في مراقبة المتحور الجديد عن كثب، حيث بدأ بفرض سيطرته على الهند، مع مخاوف من انتشاره عالميا.