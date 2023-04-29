"هناك حاجة إلى استراتيجية شاملة": في الولايات المتحدة يعملون على توسيع "اتفاقيات أبراهيم" إلى تحالف بحري

تهدف إلى إجبار وزارة الدفاع الأمريكية على توسيع هذه الاتفاقيات. إلى تحالف بحري أيضًا، من أجل منع تهديد بحري من إيران.

أطلقت مجموعة من أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة من الحزبين، وهم أعضاء في لوبي تشريعي هدفه توسيع "اتفاقيات إبراهيم"، عملية تشريعية أمس (الخميس) تهدف إلى إجبار وزارة الدفاع الأمريكية على توسيع هذه الاتفاقيات. إلى تحالف بحري أيضًا، من أجل منع تهديد بحري من إيران.

مقترح القانون الذي قدموه، والمعروف باختصار "MARITIME act of 2023"("القانون البحري لعام 2023") والذي وصلت مسودته إلى موقع ynet الإسرائيلي، يستند إلى قانون مشابه لتحالف دفاع جوي للحماية من الصواريخ والطائرات بدون طيار كان قد أقرها أعضاء اللجنة العام الماضي، والتي في إطارها نقلت إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة أنظمة الدفاع الجوي وبطاريات الصواريخ.

يحذر التشريع الجديد المدعوم من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، من "تهديدات الأنظمة البحرية المأهولة وغير المأهولة من إيران والشركات التابعة لها، وكذلك المنظمات المتطرفة العنيفة والشبكات الإجرامية والقراصنة".

يُلزم القانون وزارة الدفاع بأن تقدم في غضون 60 يومًا من تاريخ استلام مشروع القانون استراتيجية للتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلى جانب ميزانية مخصصة بالإضافة إلى إجراءات محددة لتعزيز اندماج إسرائيل في الشراكات البحرية.

قال أحد قادة المبادرة، السناتور الديمقراطي من ولاية نيفادا، جاكي روزين، إن "اتفاقيات إبراهيم مكنت من تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والشركاء العرب". وقال ذلك، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني، الخميس، ناقلة نفط في خليج عمان، كانت في طريقها من الكويت إلى الولايات المتحدة.

في نفس اليوم الذي تم فيه تقديم مقترح القانون في مبنى الكابيتول، قام قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، المسؤول عن تنفيذ القانون، بزيارة الجيش الإسرائيلي كضيف على رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي. بحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، كان الهدف من الزيارة تعزيز العلاقات مع القوات الأمريكية في البحر والجو والبر.

في الشهر الماضي ، تم إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، نفذت خلالها قوة من البحرية الإسرائيلية والبحرية الأمريكية نشاطًا عملياتيًا في منطقة مضيق باب المندب، الطريق التجاري البحري الوحيد لإسرائيل مع آسيا ومنطقة أوقيانوسيا.

في السنوات الأخيرة، يعمل الحوثيون، في منطقة المضيق ضد السفن والقوات البحرية للسعودية والمصرية في السنوات الخمس الماضية. وأودت بحياة المئات من الناس، وتساعد إيران الحوثيين مادياً وعسكرياً وتزودهم بالسلاح والتدريب.