بحسب تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار مقابل 1.4257 مليار للصين

كشفت أحدث بيانات الأمم المتحدة أنه بحلول نهاية، هذا الأسبوع، سيكون لدى الهند عدد أكبر من السكان مقارنة بالصين، بنحو 1,43 مليار نسمة، مما يمثل تحولا تاريخيا في التركيبة السكانية العالمية.

وبحسب تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار مقابل 1.4257 مليار للصين.

الصين

وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة في ستة عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم.

وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع السنة، فان عدد سكان الصين تراجع السنة الماضية للمرة الأولى منذ 1960-1961، بعد مجاعة بدأت عام 1959 خلفت عشرات ملايين الوفيات إثر القفزة العظيمة الى الأمام"، الحملة الاقتصادية الكبرى التي اعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في 1958.

الهند

وفقا للحكومة الهندية، فقد انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في الهند إلى 2.0 في أحدث فترة تقييم على مستوى البلاد من 2019 إلى 2021، انخفاضا من 3.4 من عام 1992 إلى 1993، حسب "سي إن إن".

ويقول كبير الباحثين في المعهد الفيدرالي لأبحاث السكان، فرانك سواكزني، "عندما ينخفض معدل الخصوبة، يستمر السكان في النمو لعدة عقود".

لذلك، حتى مع معدل الخصوبة البديل أو دون الإحلال سيستمر عدد سكان الهند في النمو ببطء بسبب العدد الكبير من النساء اللائي يدخلن سنوات الإنجاب.

كانت البشرية قد سجلت الرقم 8 مليارات في العالم، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.