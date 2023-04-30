الحاخام الأكبر لبريطانيا سيشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وسيقضي الحاخام رفقة زوجته، الليلة في المقر الملكي لكلارنس هاوس، حتى يتمكن من المشي إلى منطقة وستمنستر الحكومية بالقرب من قصر باكنغهام.

سيحضر إفرايم ميرفيس، الحاخام الأكبر لبريطانيا، رفقة آلاف الشخصيات المميزة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث السبت المقبل.

وسيقضي الحاخام رفقة زوجته، الليلة في المقر الملكي لكلارنس هاوس، حتى يتمكن من المشي إلى منطقة وستمنستر الحكومية بالقرب من قصر باكنغهام.

وأكد منظمو التتويج أيضًا أن الزعيم الديني لن يستخدم ميكروفونًا أثناء خطابه خلال الحفل: لذلك سيتعين على الجمهور الحاضر الاستماع بعناية لسماع كلمة إفرايم ميرفيس.

ومن المقرر بالفعل أن يقوم ممثلو الطوائف اليهودية والمسلمة والهندوسية والبوذية والسيخية في نهاية الحفل بتوجيه تحية منسجمة إلى تشارلز الثالث بهذه الكلمات: "بصفتنا جيران في العقيدة ، فإننا ندرك قيمة الخدمة العامة. نتحد مع الناس من جميع الأديان والمعتقدات في الشكر والخدمة إلى جانبكم من أجل الصالح العام ".

ووفقًا لمنظمي الحدث، فإن هذا الحدث - الذي يعد الأول في تاريخ تتويج البلاد - يهدف إلى ترميز حقيقة أن المملكة المتحدة لم تعد دولة مسيحية فقط، ولكنها تعترف بالأديان الآخرى وتحتضنها.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها كبير الحاخامات في البلاد حفل تتويج السبت القادم. فقد حدث هذا بالفعل في عام 1902 بتتويج إدوارد السابع بحضور الحاخام الأكبر هيرمان أدلر.