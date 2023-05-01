النائب الليكودي يولي إدلشتاين: 'كل هجوم على إسرائيل يحمل بصمة إيران'

وأضاف رئيس الكنيست السابق: "أنا لا أقول هذا من باب الافتراض، ولكن عن علم"، داعياً محاوريه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، أن "كل حادثة أو هجوم إرهابي ضد إسرائيل، في أراضيها أو خارجها، يحمل بصمة إيران"، وذلك خلال اجتماع عقد مساء الأحد عبر الفيديو مع نظرائه في منتدى B3 لدول البلطيق (استونيا ولاتفيا وليتوانيا).

وأضاف رئيس الكنيست السابق: "أنا لا أقول هذا من باب الافتراض، ولكن عن علم"، داعياً محاوريه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية. وتابع "التطبيع مع السعودية يبقى خياراً". إن تقارب السعودية من الصين وإيران ليس نتيجة حب كبير، والمصالح السعودية والأمريكية والإسرائيلية تتداخل دائما".

كما ناقش الممثلون خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية للتعاون العسكري والاستخباراتي بين الدول في العديد من التحديات التي تواجههم. لذلك تقرر إنشاء منتدى مشترك لرؤساء لجنتي الخارجية والأمن في إسرائيل ودول البلطيق. كما طلب قادة هذا المنتدى من إدلشتاين التوسط بينهم وبين الناتو.

وفي نهاية اللقاء تم اقتراح زيارة مشتركة ورحلة عمل إلى إسرائيل.