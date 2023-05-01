تقرير: النهاية المعروفة لعلي رضا أكبري العميل المزدوج لإيران وبريطانيا

أفاد التقرير أن الجاسوس واصل تقديم معلومات قيمة لسنوات ساهمت في إزالة أي شكوك لدى العواصم الغربية بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية

كشف تقرير في نيويورك تايمز الإثنين تفاصيل عن مقتل وزير الدفاع السابق في إيران علي رضا أكبري والذي تورط في أعمال جاسوسية مزدوجة وفق التقرير الذي أفاد أنه "في نيسان/ أبريل 2008 وصل إلى تل أبيب مسؤول استخبارات بريطاني رفيع المستوى وأبلغ نظراءه بأمر جلل مفاده أن "لدى بريطانيا جاسوس في إيران يتمتع بإمكانية وصول عالية المستوى إلى الأسرار النووية والدفاعية للبلاد".

وأفاد التقرير الذي أعده كل من فرناز فصيحي ورونين برغمان لصالح نيويورك تايمز أن الجاسوس واصل تقديم معلومات قيمة لسنوات ساهمت في إزالة أي شكوك لدى العواصم الغربية بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية وفي إقناع العالم بفرض عقوبات شاملة ضد طهران، وفقًا لمسؤولي المخابرات.

بقيت هوية ذلك الجاسوس سرية لأعوام طويلة. ولكن في 11 كانون الثاني (يناير)، أدى إعدام نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري في إيران بتهمة التجسس إلى الكشف عن شيء كان مخفيًا لمدة 15 عامًا: كان السيد أكبري هو الجاسوس البريطاني.

وبسحب التقرير فقد "عاش أكبري طويلا حياة مزدوجة. بالنسبة للجمهور، كان متعصبًا دينيًا وصقرًا سياسيًا، وقائدًا عسكريًا بارزًا في الحرس الثوري ونائب وزير الدفاع الذي انتقل لاحقًا إلى لندن وتوجه إلى القطاع الخاص لكنه لم يفقد ثقة القادة الإيرانيين أبدًا. لكن في عام 2004، وفقًا للمسؤولين، بدأ في مشاركة أسرار إيران النووية مع المخابرات البريطانية.

بدا وكأنه فلت من العقاب حتى عام 2019، عندما اكتشفت إيران بمساعدة مسؤولي المخابرات الروسية أنه كشف عن وجود برنامج نووي إيراني سري في أعماق الجبال القريبة من طهران، بحسب مصدرين إيرانيين على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

بالإضافة إلى اتهام السيد أكبري بالكشف عن أسرارها النووية والعسكرية، قالت إيران أيضًا إنه كشف هوية وأنشطة أكثر من 100 مسؤول، أبرزهم محسن فخري زاده، كبير العلماء النوويين الذي اغتالته إسرائيل في عام 2020.

لم تعترف بريطانيا علانية أبدًا بأن السيد أكبري، الذي أصبح مواطنًا بريطانيًا في عام 2012، هو جاسوسها. قال ويليام آرتشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في شؤون إيران: "إن سياستنا طويلة الأمد هي عدم التعليق على الأمور المتعلقة بالاستخبارات".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2019 أن مصدر المعلومات الاستخباراتية على الموقع النووي، المسمى فوردو، كان جاسوسًا بريطانيًا. كانت المعلومات الاستخباراتية عن فوردو التي قدمها السيد أكبري واحدة من المعلومات التي كشف عنها مسؤول المخابرات البريطاني لنظرائه الإسرائيليين والوكالات الصديقة الأخرى في عام 2008 ، وفقًا لثلاثة من مسؤولي المخابرات والأمن القومي الغربيين.