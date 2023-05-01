مأساة على ارتفاع 30 ألف قدم: وفاة رجل بنوبة قلبية على متن رحلة تل أبيب – بانكوك

أبلغ الراكب الذي يبلغ من العمر 59 عامًا أفراد الطاقم بأنه يشعر بسوء فأجلسوه بدرجة الأعمال وأعطوه ماء مع أوكسجين وانهار بعد ذلك في الحمام

شهد ركاب رحلة "إل عال" التي أقلعت صباح الإثنين من تل أبيب إلى بانكوك مأساة على متن الطائرة بعد وفاة رجل أثناء الرحلة.

وفقًا للتقارير الأولية، تحدث راكب يبلغ من العمر 59 عامًا إلى أفراد الطاقم وقال إنه ليس على ما يرام. أجلسه المضيفون في درجة الأعمال وأعطوه الماء والأكسجين. بعد بضع دقائق، ذهب الرجل إلى حمام الطائرة ليغسل وجهه فانهار هناك وسقط ميتا.

تواجد على متن الطائرة متطوع منظمة زاكا الحريدية يوسف دورفمان، وقدم للرجل الإسعافات الأولية إلى جانب طبيب تواجد أيضًا على متن الطائرة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وتم الإعلان عن وفاة الرجل.

بعدها طلب دورفمان من الركاب إفساح المجال لتمديد جثة الرجل بشكل لائق على الكراسي ريثما تهبط الطائرة في بانكوك.

وقال المتطوع "إنه لأمر محزن أن معظم الركاب على متن الطائرة لم يكن لديهم أدنى فكرة عما كان يحدث في درجة الأعمال حيث حاولنا مساعدته". وأضاف "إنه أمر مؤلم للركاب والطاقم".

وأفيد أن الرجل المتوفى سافر وحده إلى تايلاند. وستعمل منظمة زاكا على إعادة جثمانه إلى إسرائيل والاتصال مع أفراد عائلته.