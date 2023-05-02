وفقًا لمخاوف أعضاء الكونجرس، فإن رفض طرد النازيين من الولايات المتحدة كان بسبب تجنيد النازيين السابقين من قبل وكالة المخابرات الأمريكية، في سياق الحرب الباردة

دعا أعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى فتح السجلات الحكومية، للاشتباه في أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) جندت مجرمين نازيين بعد الحرب، لقطع الشك باليقين.

تم الترحيب بالآلاف من المجرمين النازيين في الولايات المتحدة. رفضت السلطات ترحيلهم، رغم أوامر المحكمة بهذا المعنى. وبالمثل، رفضت الأجهزة الأمريكية تقديم أدلة على انتهاكات النازيين السابقين للموساد (وكالة المخابرات الإسرائيلية).

وفقًا لمخاوف أعضاء الكونجرس، فإن رفض طرد النازيين من الولايات المتحدة كان بسبب تجنيد النازيين السابقين من قبل وكالة المخابرات الأمريكية، في سياق الحرب الباردة. كان هدفهم النهائي هو مقاومة الشيوعية.

وهذا من شأنه أن يفسر، حقيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض الإدلاء بشهادته في محاكمة هؤلاء المجرمين، فضلا عن أن محامي وكالة المخابرات المركزية أجبر قاضيا على إسقاط التهم الموجهة إلى نازي سابق مشتبه بتورطه في قتل 70 ألف يهودي في غيتو فيلنيوس في ليتوانيا.

أخذت مساعدة المجرمين النازيين، بعد الحرب وأثناءها، تزداد قوة. حتى لو كان ذلك الحديث فقط عن الأحداث المروعة. اتهمت لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا بنك كريدي سويس بعرقلة تحقيق في الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها النازيون السابقون، الذين فر العديد منهم إلى دول أمريكا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية.

قال السناتور تشاك غراسلي، العضو الجمهوري البارز في لجنة مجلس الشيوخ، "عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في القضايا النازية، يتطلب تحقيق العدالة ألا نترك حجرا على حجر للكشف عن المستور. حتى الآن، لم يستوف بنك كريدي سويس هذا المعيار".