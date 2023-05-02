الصين تهاجم تصريحات مكارثي:"يحاول دق الإسفين في العلاقات بين الصين وإسرائيل"

السفارة الصينية في إسرائيل تصدر بيانا ضد تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي عن العلاقات بين اسرائيل والصين

هاجمت السفارة الصينية في إسرائيل اليوم تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، الذي حذر إسرائيل من أي تعاون مع بكين. وقالت السفارة الصينية إن "الصين تعبر عن معارضة شديدة وإدانة شديدة لتصريحات رئيس مجلس النواب، الحديث عن محاولة لدق الاسفين بين الصين وإسرائيل وتشويه التعاون بين البلدين".

السفارة الصينية لدى إسرائيل قالت في تصريح خاص لهيئة البث الرسمية"كان" أن الصين وإسرائيل لديهما فوائد من التعاون :"الاثنتان تكمل كل جهة الأخرى- بطابع يربح فيه الجميع. التعاون ليس موجها ضد طرف ثالث. نحن نبعث رسالة صارمة لنفس السياسيين الأمريكيين ذوي الدوافع الخفية: تطور وازدهار الصين لن يتزعزع عن طريق الاحتواء والقمع، لن يشوه القذف صورة الصين الدولية. ولن يقوض تعاون الصين الودى مع الدول الاخرى من يحاولون زرع الفتنة ".

وأضاف بيان السفارة الصينية :"نطالب نفس السياسيين الأمريكيين اتخاذ موقف صحيح، والتوقف فورا عن الافتراءات الغير مبررة ضد الصين، والذهاب بالطريق الصحيحة لدفع الصداقة والتعاون بين الدول".

وكان مكارثي صرح أمس بخصوص العلاقات بين الصين وإسرائيل وقال :"يجب عدم السماح للصينيين بسرقة تقنياتنا، أريد أن أشكركم على فحص الاستثمارات - وأطالبكم -الحرص على الاستثمارات الصينية في إسرائيل".