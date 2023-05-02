وكان مسؤولون بالحكومة الاسرائيلية أعربوا عن مخاوفهم بشأن نفاذ مستودعات الذخيرة الأمريكية في إسرائيل

قال السفير الإسرائيلي الأسبق لدى واشنطن مايكل أورن في تصريح خاص لقناة i24news رداً على التقارير بشأن استعمال وإخراج واشنطن الاف الذخائر من أسلحتها المخزنة في إسرائيل ونقلها إلى أوكرانيا أن الهدف من ذلك هو منع إسرائيل توجيه ضربة إلى إيران في المنطقة .

وقال الدبلوماسي الأسبق أن الخطوة تصب في مصلحة الإدارة الأمريكية في كلتا الحالتين ، من جهة تساهم في تعزيز قدرات كييف في مواجهة روسيا والأخرى تمنع إسرائيل من توجيه ضربة لإيران .

وتعارض الإدارة الأمريكية منذ فترة الرئيس باراك أوباما الخيار العسكري التي لطالما شددت عليه حكومات نتنياهو منذ عام 2008 وتبقي الخيار الدبلوماسي الورقة للحوار مع طهران بشأن برنامجها النووي لا سيما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وتبدل أولويات واشنطن في المنطقة تحديدا فيما يتعلق بمواجهة الصين .

وأعرب مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي عن مخاوفهم بشأن نفاد مستودعات الذخيرة الأمريكية في إسرائيل، بحسب تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، وذكر التقرير أن القلق الإسرائيلي يرجع إلى نفاد تلك الذخيرة بينما تتحسب المنطقة لخطر حرب متعددة الجبهات، وسط تصاعد التوترات مع حزب الله في لبنان والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.